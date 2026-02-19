Aspettando Casa Sanremo: i giovani talenti dell’I.C. Mons. Pasquale Guerriero protagonisti ad Avella. Intrvista ai protagonisti – Video

AVELL A – Musica, emozioni e grandi sogni hanno animato l’evento “Aspettando Casa Sanremo”, organizzato dall’Istituto Comprensivo Mons. Pasquale Guerriero. La manifestazione, svoltasi il 18 febbraio 2026 presso l’atrio polifunzionale della scuola primaria, ha rappresentato un momento significativo per la comunità scolastica e per il territorio, celebrando il talento e l’impegno di 14 alunni selezionati che il 28 febbraio vivranno un’esperienza straordinaria: esibirsi nel Live Box di Casa Sanremo.

Casa Sanremo, nato nel 2008 come hub per artisti, giornalisti e professionisti durante il Festival della Canzone Italiana, è oggi un punto d’incontro prestigioso per musica, spettacolo e cultura. Per i giovani partecipanti si tratta dunque di un’importante opportunità di crescita artistica e visibilità.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Dirigente scolastico Prof. Andrea Amoroso e si èchiuso con quelli del Sindaco di Avella Dott. Vincenzo Biancardi, seguiti dai ringraziamenti agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa e contribuito alla realizzazione del progetto.

Un progetto educativo tra musica e territorio

Il progetto, coordinato dalla docente di musica Prof.ssa Maria Sirignano, ha coinvolto gli alunni in un percorso extracurricolare di canto e interpretazione musicale. I ragazzi hanno lavorato con impegno, approfondendo generi diversi e registrando i brani presso lo studio Amarcord di Marigliano, vivendo l’esperienza di veri professionisti.

Durante la serata, il pubblico ha assistito a una scaletta ricca e coinvolgente che ha attraversato la storia della musica italiana e internazionale.

Le esibizioni: un viaggio nella musica

Il concerto si è aperto con “La notte vola” di Lorella Cuccarini, interpretata da Aurora Miele, Martina Belloisi e Ludovica Picciocchi con coreografie curate dalle giovani ballerine Gaia Napolitano, Rosa Picaro, Noemi Barretta e Isabel Iasevoli.

Tra i momenti più intensi:

“Il mio canto libero” di Lucio Battisti (Luisa Riggi, Maria Francesca De Filippis, Ludovica Picciocchi)

“Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri (Samantha Montuori)

“La prima cosa bella” nella versione di Malika Ayane (Rosa Frammosa)

“You’re the One That I Want” dal musical Grease (Martina Frappola)

“Always Remember Us This Way” di Lady Gaga (Martina Belloisi)

“Come vorrei” da La Sirenetta (Desirée Iasio)

“Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi (Vincenzo Esposito)

“Amare” de La Rappresentante di Lista (Antonietta “Tonia” Marzano)

“Black Nirvana” di Elodie (Francesco Fasolino)

“Anema e core” di Serena Brancale (Angela Aurigemma)

“50 Special” dei Lunapop (Michele Marzano)

“Io fra tanti” di Giorgia (Ludovica Picciocchi)

“Esibizionista” di Annalisa (Maria Francesca De Filippis)

Le esibizioni hanno alternato momenti energici e interpretazioni intense, mettendo in luce la personalità e la crescita artistica dei giovani protagonisti.

Ospiti e momenti speciali

Ospite della serata è stato l’artista pop indipendente Stefano Sanseverino, in arte Sansone, in partenza per Sanremo, che ha condiviso la sua esperienza musicale e il valore della scrittura personale nella musica. L’artista avellano si è esibito sul palco con due brani musicali ricevendo gli applausi del pubblico.

Un momento emozionante è stata la consegna delle felpe ufficiali ai ragazzi, realizzate con i loghi degli sponsor, che indosseranno durante l’esibizione a Casa Sanremo.

Le cover per Casa Sanremo

I giovani artisti hanno poi eseguito le due cover scelte per l’evento nazionale:

“Un’avventura” di Lucio Battisti

“Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli

La serata si è conclusa con un video sorpresa e un omaggio al Dirigente scolastico, ai docenti e ai collaboratori che hanno reso possibile il progetto.

Un’esperienza che va oltre la musica

L’iniziativa ha rappresentato molto più di uno spettacolo musicale: un percorso di orientamento, valorizzazione della tradizione musicale e crescita personale. La scuola si conferma così centro propulsore di cultura e opportunità per i giovani e per il territorio.

Il pubblico è stato invitato a seguire il 28 febbraio l’esibizione dei ragazzi sul canale YouTube dedicato. La serata si è chiusa in un clima di festa con un buffet organizzato dai genitori e le interviste ai giovani talenti curate da GRS e BiNews.

Un’esperienza indimenticabile per questi piccoli artisti, pronti ora a portare la loro voce sul prestigioso palco di Casa Sanremo.