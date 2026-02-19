Ercolano: Jogging all’alba con vista Scavi interrotto dal rapinatore armato di coltello da cucina. Carabiniere libero dal servizio arresta 24enne

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale F. S., 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

E’ prima mattina quando un carabiniere, libero dal servizio, cammina per Corso Resina e nota un giovane che sta rapinando un uomo. La vittima, auricolari indossati, sta facendo jogging quando è stato preso di sorpresa dal malvivente.

Quel ragazzo impugna un grosso coltello da cucina. Il militare interviene. C’è una colluttazione tra rapinatore e carabiniere ma fortunatamente alla fine il 24enne viene bloccato e arrestato. L’uomo è stato trasferito in carcere ed è in attesa di giudizio. L’arma è stata sequestrata.

Per il runner, 59enne della zona, nessuna ferita solo tanto spavento ma sta bene.