Quadrelle, musica e arte immersiva: un intero weekend alla scoperta della realtà virtuale

Un fine settimana all’insegna dell’innovazione, della creatività e dell’esperienza sensoriale. Sabato 21 e domenica 22 febbraio l’associazione Musikarma, in collaborazione con Cultura Immersiva, apre le porte a un evento dedicato alla realtà virtuale, dove musica, arte e tecnologia si fondono per offrire al pubblico un viaggio fuori dall’ordinario.

L’iniziativa si terrà presso la sede di Musikarma, in via Maria Scarano 35 a Quadrelle (uscita autostrada Baiano A16), nei pressi della farmacia, e sarà accessibile dalle ore 10:00 alle 20:00. Due giornate pensate per coinvolgere bambini, adulti, appassionati di tecnologia, famiglie e semplici curiosi desiderosi di vivere un’esperienza immersiva a 360 gradi.

Cuore dell’evento sarà la musica immersiva, con video musicali realizzati all’interno di paesaggi suggestivi del territorio, capaci di valorizzare luoghi e atmosfere attraverso l’utilizzo dei visori VR. I partecipanti potranno entrare letteralmente in ambienti digitali tridimensionali, interagendo con suoni, colori e scenari sorprendenti.

Accanto alla dimensione musicale, il programma propone diverse esperienze tematiche: un viaggio nello spazio, l’esplorazione degli oceani e la possibilità di passeggiare virtualmente all’interno di musei e opere d’arte, trasformando la fruizione culturale in un’esperienza diretta e coinvolgente. Un modo innovativo per scoprire come la realtà virtuale stia cambiando il modo di vivere arte, natura e intrattenimento.

L’evento è aperto a tutte le fasce d’età, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria per garantire la qualità dell’esperienza e la gestione ottimale dei posti, che sono limitati. Le prenotazioni possono essere effettuate al link ufficiale:

https://culturaimmersiva.it/citta/quadrelle

Un appuntamento che porta Quadrelle al centro di un progetto culturale innovativo, dimostrando come tecnologia e territorio possano dialogare per creare nuove forme di partecipazione e scoperta.