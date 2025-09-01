Lauro, magia Disney e intelligenza artificiale: un concerto tra musica e tecnologia

Il 4 settembre l’evento “Il Regno Incantato della Fantasia” con orchestra dal vivo e dialogo con l’AI

Lauro (AV) – Un viaggio tra musica, immaginazione e innovazione. Giovedì 4 settembre, alle ore 20.30, il suggestivo scenario di Ima di Lauro ospiterà un appuntamento unico: “Il Regno Incantato della Fantasia”, uno spettacolo in cui le colonne sonore Disney più amate prenderanno vita grazie a un’orchestra dal vivo, intrecciandosi al dialogo con l’intelligenza artificiale.

L’evento, organizzato dall’Associazione Orchestriamo con il patrocinio del Comune di Lauro, rientra nel cartellone estivo di Lauro Festival 2025 e promette di trasformare una serata di fine estate in un’esperienza immersiva tra musica e nuove tecnologie.

Il programma prevede l’esecuzione di brani tratti dai grandi classici d’animazione – da Il Re Leone a La Sirenetta, passando per Frozen e Aladdin – in un intreccio di emozioni che unisce la forza evocativa delle melodie all’interazione con un’intelligenza artificiale capace di dialogare con il pubblico e con i musicisti.

Un’idea che coniuga tradizione orchestrale e sperimentazione tecnologica, pensata per coinvolgere adulti e bambini, spettatori appassionati di musica sinfonica e nostalgici delle fiabe Disney.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione (www.associazioneorchestriamo.it).

Con questo appuntamento Lauro si conferma punto di riferimento della scena culturale estiva irpina, offrendo un palcoscenico dove arte, fantasia e innovazione si incontrano in una serata che ha già il sapore della magia.