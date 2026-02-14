Elezioni comunali, “Quadrelle Civica” presenta la candidatura di Gaetana Sgambati

QUADRELLE – La lista “Quadrelle Civica” annuncia ufficialmente la candidatura di Gaetana Sgambati alle prossime elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio, una scelta che punta a valorizzare l’esperienza maturata negli anni dalla candidata nel campo sociale e associativo.

Residente da sempre a Quadrelle, Sgambati è conosciuta in paese per il suo impegno nelle attività di volontariato e nelle iniziative comunitarie. Negli ultimi due anni ha fatto parte del Comitato Festa in onore di San Giovanni Battista e Sant’Antonio Abate, contribuendo all’organizzazione degli eventi religiosi e civili che rappresentano momenti di forte identità e partecipazione per la comunità locale.

Parallelamente, la candidata è attiva all’interno di un’associazione del territorio impegnata nella promozione di attività sociali e culturali, con iniziative dedicate sia ai più giovani sia agli anziani, favorendo occasioni di incontro e aggregazione per i cittadini.

Dal punto di vista professionale, Gaetana Sgambati lavora come Operatrice Socio-Sanitaria (OSS) presso la clinica Manzoni di Avellino, esperienza che – sottolineano i promotori della candidatura – le ha consentito di sviluppare una particolare attenzione verso le esigenze delle famiglie e delle persone più fragili, rafforzando la sua sensibilità verso i temi del welfare e dei servizi alla persona.

La candidatura si inserisce nel progetto politico della lista “Quadrelle Civica”, guidata dal candidato sindaco Nicola Guerriero, che punta su partecipazione, inclusione e dialogo con i cittadini per affrontare le sfide amministrative dei prossimi anni.

«Sono orgogliosa di essere parte di questa comunità e desidero impegnarmi con determinazione per il bene di Quadrelle», ha dichiarato Sgambati. «Credo che, lavorando insieme, sia possibile migliorare concretamente la qualità della vita del nostro paese».

Nelle prossime settimane sono previsti incontri pubblici e momenti di confronto con la cittadinanza, durante i quali saranno presentate le proposte programmatiche della lista in vista della tornata elettorale di maggio.