“Arape ‘e zitto!!!” in Tour: Il Successo continua a Cesinali e si prepara a illuminare il Colosseo di Baiano

Prosegue a pieno ritmo la tournée di “Arape ‘e zitto!!!”, lo spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia Maschere Nude e diretto da Ernesto Sasso.

Sabato 2 marzo è stata la volta di Cesinali, dove al Teatro D’ Europa si sono svolte le vicende delle due coppie protagoniste: un susseguirsi di colpi di scena, un turbinio di risate ed emozioni che hanno coinvolto ed appassionato il pubblico per l’intera commedia.

Molto soddisfatto il regista: “Anzitutto mi preme ringraziare tutto lo staff artistico e tecnico della compagnia, Luigi Frasca per la cortesia e la disponibilità, Giuseppe Abate per le foto ed il pubblico accorso per una serata bellissima. Prossima data da evidenziare in calendario è il 6 aprile, quando saliremo sul palco del Colosseo di Baiano. Vi aspettiamo numerosi per rendere ancora più magico questo lavoro teatrale”.

Per info e prenotazioni 388-7747512