PALMA CAMPANIA. Una Lotteria di Beneficenza per Sostenere l’Associazione “Insieme si può – Sarno”

Nel cuore di Palma Campania un gesto di generosità e solidarietà si sta svolgendo attraverso l’organizzazione di una lotteria di beneficenza volta a sostenere l’associazione “Insieme si può – Sarno”. L’associazione Fondata nel 2019 dal presidente Biagio Rucco e sua moglie Giusy Nozzolino, l’associazione si impegna a migliorare la vita di coloro che affrontano quotidianamente la sfida dell’autismo e della disabilità, ispirati dalla loro personale esperienza con il figlio Ciro.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare progetti di inclusione e autonomia, offrendo supporto e risorse alle famiglie che si trovano ad affrontare le sfide connesse all’autismo. L’associazione “Insieme si può” si è guadagnata la stima e il sostegno della comunità grazie all’impegno dei suoi soci fondatori.

La lotteria di beneficenza è stata ideata come mezzo per raccogliere fondi e continuare a sostenere progetti inclusivi. L’estrazione dei vincitori avrà luogo il prossimo 9 aprile 2024 presso il Teatro Comunale di Palma Campania, un evento che promette di essere un momento di gioia e speranza.

Il costo di ogni singolo biglietto è di soli 2,5 euro, rendendo l’accesso alla lotteria accessibile a tutti. I biglietti possono essere acquistati presso gli sponsor indicati sulla locandina pubblicata, diffusi in vari punti strategici della città e presso l’organizzatrice dell’evento Rosa Maffettone. La generosità della comunità sarà tradotta in un prezioso contributo per l’associazione “Insieme si può”.

Le risorse raccolte dalla lotteria saranno integralmente donate all’associazione per sostenere i progetti di inclusione e autonomia. Questo gesto di solidarietà dimostra che, lavorando insieme, è possibile fare la differenza e migliorare la vita di chi affronta sfide straordinarie. La comunità è invitata a partecipare numerosa, dimostrando il suo sostegno a questa nobile causa e contribuendo a rendere il futuro più luminoso per tutte le famiglie coinvolte.