Dibattito ad Avella: “Inventare ogni giorno la speranza” contro la violenza sulle donne, organizzato dal Masci

Nella suggestiva cornice del salone del Convento dei Frati Francescani ad Avella, si è tenuto ieri sera un importante dibattito intitolato “Inventare ogni giorno la speranza – domande, proposte, esperienze” sulla delicata tematica della violenza contro le donne. L’evento è stato organizzato dalla comunità MASCI Avella 1 “Chiara e Francesco”, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere azioni concrete per contrastare questa piaga sociale.

Tra gli ospiti d’eccezione, Padre Giuseppe Bettoni della Fondazione Arche’ Onlus, nata a Milano nel 1991 con l’originario intento di aiutare le persone affette dall’Aids, ma che negli anni ha esteso la propria missione per sostenere le donne vittime di violenza. La sua testimonianza ha suscitato grande interesse e ha offerto spunti preziosi per affrontare il tema con concretezza e sensibilità.

Particolarmente toccante è stato il racconto di Asia, una giovane madre che ha condiviso il suo doloroso percorso di vita, segnato dalla convivenza con una famiglia di tossicodipendenti e che è riuscita ad uscirne proprio perché accolta dalla Fondazione di padre Giuseppe. La sua testimonianza ha evidenziato quanto sia fondamentale intervenire precocemente per proteggere le donne e le famiglie vulnerabili, offrendo loro sostegno e risorse necessarie per uscire da situazioni di pericolo e violenza.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attenta e coinvolta di numerosi cittadini, dimostrando l’importanza e l’urgenza di promuovere una cultura di rispetto, uguaglianza e solidarietà. Eventi come questo rappresentano un importante passo avanti nella sensibilizzazione e nella lotta contro la violenza sulle donne, incoraggiando la comunità a unirsi e ad agire con determinazione per un futuro più sicuro e inclusivo per tutte.