Angelo Iannelli continua ad essere premiato per il suo impegno sociale e culturale

L’attore e scrittore Angelo Iannelli, dopo essere stato premiato settimana scorsa a Salerno e Brusciano, continua instancabile a ricevere apprezzamenti in giro per l’Italia per suo impegno sociale e culturale. Il king del sorriso, volto storico della Maschera di Pulcinella, che è riuscito nel corso degli anni a dargli un aspetto sociale. Sempre a sostegno dei deboli e delle persone meno fortunate tra i più attivi anche nel periodo della Pandemia, è stato premiato Sabato 2 Luglio a San Giorgio a Cremano (NA) nella meravigliosa Villa Vannucchi durante lo spettacolo “Napul’e”. L’artista ha ricevuto il riconoscimento dall’associazione “Passione Danza” con la seguente motivazione: “alla Maschera tanto amata in tutto il mondo, simbolo di storia di una città come Napoli, interpretata egregiamente con rispetto, stile ed eleganza. Domenica 3 Luglio a Sant’ Elia Fiume Rapido in provincia di Frosinone, un altro riconoscimento stavolta da parte dell’ associazione Assoprom Italia, in occasione della terza edizione del Festival dell’Amicizia, Premio Arte Teatrale e Cinematografica di cui è anche testimonial, con la seguente motivazione: “con affetto e gratitudine per aver portato attimi di svago e di sorrisi durante il periodo della pandemia nelle scuole primarie del basso Lazio.

