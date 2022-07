CALCIO.Il Nola riconferma per il prossimo campionato tre pilastri della passata stagione

Ripartire dalle certezze della scorsa stagione. E’ con queste premesse che il Nola 1925 ha ufficializzato le riconferme per la stagione 2022/2023 di Raffaele D’Orsi, Marco Cassandro e Giuseppe Ruggiero. Protagonisti della cavalcata verso la salvezza, tutti e tre hanno lasciato un segno importante. D’Orsi, leader difensivo classe 1991, ex (tra le tante) di Spal, Sassuolo, Andria, Cavese, Gelbison, è stato autore di ben 6 gol nella passata stagione. Marco Cassandro, ex di Puteolona, Foggia, Giugliano, classe 1994, difensore centrale esperto, arrivato nel mercato invernale ha dato forza e tecnica al reparto arretrato. Giuseppe Ruggiero, classe 1993, cresciuto nel settore giovanile della Juve e poi in squadre come Pro Vercelli, Nocerina, Ascoli, è stato il numero 10 della rosa ed ha contribuito alla salvezza con 6 gol e 7 assist.

“Si riprende il cammino che abbiamo concluso nella passata stagione – ha affermato Raffaele D’Orsi – un cammino concluso in crescendo, ora ci aspettiamo di fare cose ancora più importanti. Spero che aumenti l’apporto dei tifosi, si è visto cosa hanno dato nel finale di stagione e mi auguro che daranno ancora di più”.

“Le emozioni sono tante – ha dichiarato Marco Cassandro – Tornare dove ci eravamo lasciati poco fa è davvero bello. Speriamo di toglierci tante nuove soddisfazioni. I tifosi sono importanti per il Nola, noi suderemo sempre la maglia e mi auguro che avremo sempre i nostri tifosi a sostenerci”.

“Ritornare a far parte di questa società è un’emozione indescrivibile – ha affermato Giuseppe Ruggiero – Mi sento in una famiglia, mi sono trovato benissimo e non posso che dire di essere contentissimo di essere tornato. Di sicuro, da parte mia e di tutta la squadra, daremo il 100% sempre, fino alla fine, Nola è una piazza importante e la rispetteremo come tale”.

