ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 18 Giugno 2022

Settimana n. 24

Giorni dall’inizio dell’anno: 169/196

A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:47 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:33 e tramonta alle 20:15 (ora solare)

Luna: 8.50 (tram.) 23.39 (lev.)

Venere sorge alle 2.46 e tramonta alle 17.02. Distanza: km 199.000.000 . Parte illuminata: 82,6 %.

Proverbio del giorno:

Di giugno ciliege in pugno.

Aforisma del giorno:

Figlio, non seminare nei solchi dell’ingiustizia per non raccoglierne sette volte tanto. (Siracide)

