ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 7 Giugno 2022

S. ROBERTO VESCOVO

Settimana n. 23

Giorni dall’inizio dell’anno: 158/207

A Roma il sole sorge alle 04:36 e tramonta alle 19:42 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:34 e tramonta alle 20:09 (ora solare)

Luna: 0.45 (tram.) 11.41 (lev.)

Luna: primo quarto alle ore 15.49.

Proverbio del giorno:

Il caldo di giugno fa raccogliere col pugno.

Aforisma del giorno:

Non portare un peso troppo grave, non associarti ad uno più forte e più ricco di te. Come una pentola di coccio farà società con una caldaia? Questa l’urterà e quella andrà in frantumi. (Siracide)

