ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 11 Maggio 2023

S. FABIO MARTIRE

Settimana n. 19

Giorni dall’inizio dell’anno: 131/234

A Roma il sole sorge alle 04:54 e tramonta alle 19:18 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:57 e tramonta alle 19:42 (ora solare)

Luna: 0.46 (lev.) 9.49 (tram.)

Perigeo lunare alle ore 6 – distanza: km. 369.333.

Proverbio del giorno:

Se maggio è rugginoso, l’uomo è uggioso.

Aforisma del giorno:

Sono tutto di ognuno. Ognuno può dire: “Padre Pio è mio”. Io amo tanto i miei fratelli di esilio. Amo i miei figli spirituali al pari dell’anima mia e più ancora. Li ho rigenerati a Gesù nel dolore e nell’amore. Posso dimenticare me stesso, ma non i miei figli spirituali, anzi assicuro che quando il Signore mi chiamerà, io gli dirò: “Signore, io resto alla porta del paradiso; vi entro quando ho visto entrare l’ultimo dei miei figli”. Soffro tanto per non poter guadagnare tutti miei i fratelli a Dio. In certi momenti sto sul punto di morire di stretta al cuore nel vedere tante anime sofferenti senza poterle sollevare e tanti fratelli alleati con satana. (S. Pio da Pietrelcina)