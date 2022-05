All’I.C. “2 A.Ciccone” di Saviano, si è svolta la Premiazione del Concorso Letterario “Raffaele Allocca”

di Pasquale Iannucci

Nell’Aula Magna dell’I.C. “2 A.Ciccone” di Saviano, il 21 Maggio 2022, si è svolta la Premiazione del Concorso Letterario “Raffaele Allocca”. Il Concorso, promosso dal, figlio Dott. Giuseppe Allocca e consorte Prof.ssa Stefania Aprea, con il patrocinio del Comune di Saviano, della Pro Loco “Il Campanile”e della SUGC Rotarj, in memoria del grande personaggio savianese, “Dott. Raffaele Allocca”, è giunto alla XXIVª Edizione. L’evento culturale ha coinvolto, come sempre, con impegno e interesse, un gran numero di studenti di terza media, i quali hanno espresso, attraverso la propria conoscenza culturale acquisita durante il percorso scolastico della scuola i valori dell’illustre parlamentare di Saviano. I Figli dell’Onorevole, a decorrere dall’anno scolastico 1996/97, per suggellare il ricordo del caro papà, che ha dedicato la sua vita ai principi e agli ideali per lo sviluppo sociale del paese, hanno messo a disposizione degli alunni della scuola Media, per il completamento della formazione culturale, un concorso letterario con quattro Borse di Studio e un premio speciale, da assegnare ai primi quattro lavori giudicati più validi e meritevoli. L’iniziativa culturale, presentata dalla Prof.ssa Filomena Carrella, si è sviluppata secondo i canoni della legalità e della trasparenza sulle operazioni effettuate durante l’assistenza e le verifiche dei compiti dei concorrenti. Ha fatto seguito l’intervento della D.S. Prof.ssa G.Izzo e del Dott. Giuseppe Allocca, il quale ha ringraziato la scuola per la disponibilità del personale a collaborare con la famiglia Allocca ed ha elogiato i ragazzi per l’impegno e la partecipazione numerosa. Sono intervenuti ancora il Sindaco di Saviano Dott. Vincenzo Simonelli, l’ass. alla Cultura Prof.ssa Paola Ammirati, La D.S. Elisa De Luca,, il Generale Natale Cucciarelli e il Mar. dei Carabinieri Michele Fusco La tematica della prova ha trattato la seguente traccia:” Nel corso della Storia, l’umanità è stata sempre tormentata da eventi catastrofici. Ai nostri giorni il Covid.19 e la guerra in Ucraina stanno affliggendo il mondo intero e, alla luce di quanto hai vissuto e di ciò che stai vivendo attraverso i mass-media, esprimi i tuoi sentimenti, le tue preoccupazioni nonche le tue riflessioni in merito”. Infine si è passata alla premiazione dei migliori elaborati che la Commissione, composta dai Docenti di Materie Letterarie Prof.sse: Serpico Rosa, Pastore Virginia e la Preside Prof.ssa Izzo Giovanna, ha selezionato i seguenti lavori:

1° Classificato – Sommese Noemi, 2 Classificato Camilla Ianuale, 3 Classificato Federica Gaita, 4 Classificato Miriam Boccia. La Commissione giudicatrice e i relatori sono stati omaggiati con fiori e buffet offerti dalla famiglia Allocca. I quattro ragazzi selezionati hanno espresso viva commozione e gioia nel sentirsi gratificati nell’impegno che hanno profuso nello studio e attraverso il sorriso emanato dai loro occhi si è percepito una sensazione di felicità e di ringraziamento per i loro insegnanti che si prodigano tanto nel cercare di preparare alla vita bravi cittadini.

adsense – Responsive – Post Articolo