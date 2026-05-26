“Sarò il sindaco di tutti”: Carmine Isola ringrazia Quadrelle dopo la vittoria

Cari concittadini,

in questi giorni il vento ha soffiato molto più forte del solito. Non è stato solo il vento della nostra terra, ma il segnale chiaro che Quadrelle voleva cambiare, che i quadrellesi desideravano un nuovo passo, una nuova energia, una nuova visione per il futuro del nostro paese.

Con grande emozione e profonda gratitudine accolgo il risultato di queste elezioni che ha premiato la nostra lista, Quadrelle Futura, una squadra giovane, determinata e piena di entusiasmo. È una vittoria che appartiene a tutti voi, a ogni cittadino che ha creduto nel cambiamento e nella possibilità di costruire insieme una comunità ancora più unita e forte.

Ringrazio di cuore tutti i cittadini che si sono recati alle urne. La partecipazione è il segno più bello della democrazia e dell’amore verso il proprio paese.

Un grazie speciale va alla mia squadra: agli eletti e anche a chi non siederà in Consiglio Comunale. Quando parlo di squadra, infatti, parlo di tutti coloro che hanno lavorato con impegno, sacrificio e passione per questo progetto. Ognuno sarà parte fondamentale del percorso che ci attende.

Da oggi inizia una nuova responsabilità. Voglio dirlo con chiarezza: sarò il sindaco di tutti, non solo di una parte. Le porte del Comune saranno aperte a ogni cittadino, senza distinzioni, perché Quadrelle viene prima di tutto.

Rivolgo inoltre i miei auguri di buon lavoro ai tre candidati della minoranza, con l’auspicio che si possa collaborare sempre nel rispetto reciproco e nell’interesse esclusivo della nostra comunità.

Adesso è il momento di metterci al lavoro, con umiltà, serietà e amore per Quadrelle.

Grazie a tutti.

Carmine Isola

Sindaco di Quadrelle

Lista Quadrelle Futura