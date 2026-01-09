Lotto e Superenalotto, estrazione del 9 gennaio: niente “6”, il jackpot continua a salire

Nessun colpo grosso nell’estrazione di venerdì 9 gennaio 2026. Il Superenalotto non registra vincite di prima categoria e il montepremi continua a crescere, mentre Lotto e 10eLotto hanno regalato numerose vincite di fascia inferiore. Di seguito tutti i numeri ufficiali estratti.

I numeri vincenti del Lotto del 9 gennaio 2026

Queste le combinazioni estratte sulle singole ruote:

• Bari: 52 – 39 – 59 – 58 – 24

• Cagliari: 44 – 68 – 16 – 75 – 3

• Firenze: 50 – 78 – 23 – 66 – 67

• Genova: 32 – 76 – 48 – 64 – 1

• Milano: 68 – 80 – 19 – 52 – 5

• Napoli: 39 – 38 – 65 – 83 – 53

• Palermo: 23 – 14 – 55 – 61 – 69

• Roma: 28 – 6 – 5 – 14 – 44

• Torino: 3 – 26 – 60 – 27 – 63

• Venezia: 60 – 52 – 21 – 43 – 10

• Nazionale: 84 – 63 – 60 – 18 – 66

10eLotto: i 20 numeri dell’estrazione del 9 gennaio

La serie completa dei numeri vincenti:

3 – 6 – 14 – 16 – 23 – 26 – 28 – 32 – 38 – 39 – 44 – 48 – 50 – 52 – 59 – 60 – 68 – 76 – 78 – 80

• Numero Oro: 52

• Doppio Oro: 52 – 39

Numeri Extra:

5 – 19 – 21 – 24 – 27 – 43 – 55 – 58 – 61 – 64 – 65 – 66 – 67 – 75 – 83

Superenalotto: combinazione e jackpot

Per il concorso del 9 gennaio 2026, questa la combinazione estratta:

• Numeri vincenti: 31 – 33 – 61 – 68 – 71 – 72

• Numero Jolly: 87

• Numero SuperStar: 18

Il jackpot non viene centrato e sale ulteriormente:

• Jackpot del 9 gennaio 2026: 102.900.000 euro

• Jackpot stimato per il 10 gennaio 2026: 103.600.000 euro

Superenalotto: tutte le vincite

Vincite SuperEnalotto

• Punti 6: 0

• Punti 5+: 0

• Punti 5: 1 vincita da 142.654,28 euro

• Punti 4: 306 vincite da 475,69 euro

• Punti 3: 12.475 vincite da 35,08 euro

• Punti 2: 208.756 vincite da 6,50 euro

Vincite SuperStar

• Punti 6SS: 0

• Punti 5+SS: 0

• Punti 5SS: 0

• Punti 4SS: 10 vincite da 47.569 euro

• Punti 3SS: 246 vincite da 3.508 euro

• Punti 2SS: 4.743 vincite da 100 euro

• Punti 1SS: 34.395 vincite da 10 euro

• Punti 0SS: 85.916 vincite da 5 euro

Seconda Chance

• Vincite da 50 euro: 85

• Vincite da 3 euro: 12.773

WinBox

• WinBox 1: 1.756 vincite

• WinBox 2: 212.385 vincite

Lotto: i numeri più ritardatari in vista dell’estrazione del 10 gennaio

Ritardatari assoluti

• Firenze: 42 (149 estrazioni)

• Bari: 20 (118)

• Bari: 46 (112)

• Torino: 89 (100)

• Cagliari: 19 (100)

• Cagliari: 55 (92)

• Nazionale: 6 (92)

• Torino: 18 (88)

• Milano: 73 (81)

• Nazionale: 37 (81)

I tre numeri più in ritardo per ruota

• Bari: 20 (118) – 46 (112) – 63 (58)

• Cagliari: 19 (100) – 55 (92) – 10 (75)

• Firenze: 42 (149) – 16 (72) – 14 (60)

• Genova: 34 (79) – 69 (73) – 31 (58)

• Milano: 73 (81) – 50 (78) – 58 (69)

• Napoli: 3 (66) – 41 (56) – 84 (47)

• Palermo: 36 (73) – 52 (68) – 57 (62)

• Roma: 26 (74) – 81 e 31 (58) – 30 (55)

• Torino: 89 (100) – 18 (88) – 34 (69)

• Venezia: 83 (70) – 24 (64) – 33 (52)

• Nazionale: 6 (92) – 37 (81) – 27 (72)

Superenalotto: i numeri più ritardatari

In vista del prossimo concorso restano sotto osservazione:

57 (80) – 27 (58) – 49 (52) – 66 (47) – 4 (45) – 25 (41)