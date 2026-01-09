Lotto e Superenalotto, estrazione del 9 gennaio: niente “6”, il jackpot continua a salire

Nessun colpo grosso nell’estrazione di venerdì 9 gennaio 2026. Il Superenalotto non registra vincite di prima categoria e il montepremi continua a crescere, mentre Lotto e 10eLotto hanno regalato numerose vincite di fascia inferiore. Di seguito tutti i numeri ufficiali estratti.
I numeri vincenti del Lotto del 9 gennaio 2026
Queste le combinazioni estratte sulle singole ruote:
• Bari: 52 – 39 – 59 – 58 – 24
• Cagliari: 44 – 68 – 16 – 75 – 3
• Firenze: 50 – 78 – 23 – 66 – 67
• Genova: 32 – 76 – 48 – 64 – 1
• Milano: 68 – 80 – 19 – 52 – 5
• Napoli: 39 – 38 – 65 – 83 – 53
• Palermo: 23 – 14 – 55 – 61 – 69
• Roma: 28 – 6 – 5 – 14 – 44
• Torino: 3 – 26 – 60 – 27 – 63
• Venezia: 60 – 52 – 21 – 43 – 10
• Nazionale: 84 – 63 – 60 – 18 – 66
10eLotto: i 20 numeri dell’estrazione del 9 gennaio
La serie completa dei numeri vincenti:
3 – 6 – 14 – 16 – 23 – 26 – 28 – 32 – 38 – 39 – 44 – 48 – 50 – 52 – 59 – 60 – 68 – 76 – 78 – 80
• Numero Oro: 52
• Doppio Oro: 52 – 39
Numeri Extra:
5 – 19 – 21 – 24 – 27 – 43 – 55 – 58 – 61 – 64 – 65 – 66 – 67 – 75 – 83
Superenalotto: combinazione e jackpot
Per il concorso del 9 gennaio 2026, questa la combinazione estratta:
• Numeri vincenti: 31 – 33 – 61 – 68 – 71 – 72
• Numero Jolly: 87
• Numero SuperStar: 18
Il jackpot non viene centrato e sale ulteriormente:
• Jackpot del 9 gennaio 2026: 102.900.000 euro
• Jackpot stimato per il 10 gennaio 2026: 103.600.000 euro
Superenalotto: tutte le vincite
Vincite SuperEnalotto
• Punti 6: 0
• Punti 5+: 0
• Punti 5: 1 vincita da 142.654,28 euro
• Punti 4: 306 vincite da 475,69 euro
• Punti 3: 12.475 vincite da 35,08 euro
• Punti 2: 208.756 vincite da 6,50 euro
Vincite SuperStar
• Punti 6SS: 0
• Punti 5+SS: 0
• Punti 5SS: 0
• Punti 4SS: 10 vincite da 47.569 euro
• Punti 3SS: 246 vincite da 3.508 euro
• Punti 2SS: 4.743 vincite da 100 euro
• Punti 1SS: 34.395 vincite da 10 euro
• Punti 0SS: 85.916 vincite da 5 euro
Seconda Chance
• Vincite da 50 euro: 85
• Vincite da 3 euro: 12.773
WinBox
• WinBox 1: 1.756 vincite
• WinBox 2: 212.385 vincite
Lotto: i numeri più ritardatari in vista dell’estrazione del 10 gennaio
Ritardatari assoluti
• Firenze: 42 (149 estrazioni)
• Bari: 20 (118)
• Bari: 46 (112)
• Torino: 89 (100)
• Cagliari: 19 (100)
• Cagliari: 55 (92)
• Nazionale: 6 (92)
• Torino: 18 (88)
• Milano: 73 (81)
• Nazionale: 37 (81)
I tre numeri più in ritardo per ruota
• Bari: 20 (118) – 46 (112) – 63 (58)
• Cagliari: 19 (100) – 55 (92) – 10 (75)
• Firenze: 42 (149) – 16 (72) – 14 (60)
• Genova: 34 (79) – 69 (73) – 31 (58)
• Milano: 73 (81) – 50 (78) – 58 (69)
• Napoli: 3 (66) – 41 (56) – 84 (47)
• Palermo: 36 (73) – 52 (68) – 57 (62)
• Roma: 26 (74) – 81 e 31 (58) – 30 (55)
• Torino: 89 (100) – 18 (88) – 34 (69)
• Venezia: 83 (70) – 24 (64) – 33 (52)
• Nazionale: 6 (92) – 37 (81) – 27 (72)
Superenalotto: i numeri più ritardatari
In vista del prossimo concorso restano sotto osservazione:
57 (80) – 27 (58) – 49 (52) – 66 (47) – 4 (45) – 25 (41)