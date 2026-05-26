Sirignano in festa per i 89 anni di Napoletano Fiorentina: gli auguri di familiari e amici

Giornata speciale a Sirignano per il compleanno di Napoletano Fiorentina, che oggi spegne 89 candeline circondata dall’affetto dei suoi familiari e dei tanti amici che hanno voluto dedicarle un pensiero speciale.

Donna stimata e benvoluta da tutta la comunità, Fiorentina rappresenta un punto di riferimento per la sua famiglia e per quanti hanno avuto il piacere di conoscerla nel corso degli anni. Un traguardo importante celebrato con emozione, sorrisi e tanto affetto.

“Auguri di cuore alla nostra cara Fiorentina – scrivono i familiari e gli amici – con l’augurio di trascorrere questa giornata in serenità, circondata dall’amore delle persone che ti vogliono bene. Sei un esempio di forza, dolcezza e saggezza”.

Alla festeggiata giungano anche gli auguri più sinceri di salute, gioia e felicità per questo splendido compleanno.