Alla scoperta di Abellinum – Giornata di archeologia pubblica

La Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali (SIPBC) nell’ambito della sua programmazione riferita al settore archeologico ha inteso promuovere e organizzare 3 eventi di Archeologia Pubblica, particolare area disciplinare che ricerca e, su base scientifica, promuove il rapporto che l’archeologia può instaurare con la società civile, l’economia e la politica.

Il primo appuntamento è ad Atripalda giovedì 19 settembre alle ore 15.30 presso l’ Area archeologica dell’antica Abellinum in Via Manfredi e avrà come titolo “Alla scoperta di Abellinum”

Nel corso dell’evento da parte del direttore degli scavi, professore Alfonso Santoriello Dispac-Unisa, saranno resi noti i risultati dell’ultima campagna di scavi che hanno riportato alla luce altre porzioni dell’impianto urbano, in particolare un nuovo isolato affiancato a quello già noto della domus di Marcus VipsaniusPrimigenius.

Nel corso dell’evento, da parte del presidente dott. Nunziante de Maio, del Direttore dell’Area Archeologica dott. Flavio Petroccione, dell’Assessore alla Cultura del comune di Atripalda dott. Lello Barbarisi, del Direttore Dispac-Unisa prof. Luca Cerchiai saranno consegnate ai soci SIPBC che si sono particolarmente distinti per la loro attività di ricerca e di studi le tessere rilasciate a loro nome dalla Direzione Generale del Ministero della Cultura.