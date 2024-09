Forino (Av): Tutto pronto per l’ inaugurazione del centro Ludico – Culturale ” IL PAESE DEI BALOCCHI” . L’ appuntamento è per Domenica 22 Settembre alle ore 16.00

La Città di Forino si arricchisce di ulteriori ed importanti servizi al cittadino , ovvero ai “Baby Cittadini” grazie al ” PAESE DEI BALOCCHI A.P.S.” associazione Ludico Culturale che Domenica 22 Settembre alle ore 16.00 in Via Don Minzoni, aprirà, spalancherà le sue porte e lo fara’ proponendo una miriade di servizi dedicati principalmente a bambini e Famiglie , ma anche attivita’ per gli adulti. Le stesse attività che saranno proposte, verteranno su gestione e organizzazione di laboratori di canto e musica, teatro, pittura, cucina, cucito e giardinaggio, Karaoke Baby, Gonfiabili , iniziative creative, ricreative, culturali , di tempo libero ed anche turistiche. Grande è l’ emozione del Presidente Luisa De Maio , nonché del suo Vice Giuseppe Galasso soprattutto perché è immersa nella consapevolezza che quanto messo in piedi potrebbe davvero rappresentare qualcosa di utile ed importante per la comunità locale . Facciamo grande in bocca al lupo all’ Associazione PAESE DEI BALOCCHI porgendo allo stesso tempo i migliori Auguri Dunque appuntamento da non perdere Domenica 22 Settembre alle ore 16.00 per adulti , ragazzi e piccini .Daniele Biondi