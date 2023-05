Alimentazione Pastore Tedesco: tutto quello che bisogna sapere

Uno dei cani più amati dagli italiani è sicuramente il Pastore Tedesco, una razza nata da un’idea dell’ufficiale prussiano Max von Stephanitz, il cui intento era quello di creare una specie che rappresentasse l’intera nazione. Da qui il nome Pastore Tedesco, una razza che divenne importante in tutta la Germania, specialmente durante la Seconda Guerra Mondiale.

Non a caso tutti i soldati tedeschi avevano al seguito questi cani. Finita la guerra, questa razza venne odiata nel mondo, tanto è vero che purtroppo molti esemplari vennero abbattuti. Nel Regno Unito invece, venne cambiato il nome in “Cane lupo alsaziano” o “Pastore Alsaziano”, un nome che rimase in uso fino al 1977 quando venne ripristinato quello originario di Pastore Tedesco.

Questa razza di taglia media, ha una corporatura leggermente allungata, muscolosa e tonica. Il manto può essere sia corto che lungo, caratterizzato dalla presenza del sottopelo. Dal carattere equilibrato ed ubbidiente, il Pastore Tedesco presenta una spiccata capacità di adattamento che lo rende un cane estremamente intelligente.

E’ una razza fedele e leale verso il padrone, molto giocherellona, il compagno ideale per chi ama lunghe passeggiate all’aria aperta. Non ama affatto la solitudine, quindi prima di valutare la sua adozione, bisogna valutare bene il proprio stile di vita, onde evitare che possa sviluppare un disturbo ossessivo compulsivo.

Oltre a nuovi stimoli e tante attenzioni, ha bisogno di un’alimentazione specifica che preveda l’integrazione di sostanze funzionali al benessere delle sue articolazioni particolarmente delicate. L’alimentazione Pastore Tedesco deve essere tarata in base all’età del cane ed al suo stile di vita. A proposito di alimentazione, Amusi, brand di pet food, mette a disposizione una guida approfondita a riguardo, con tutti i migliori consigli per prendersene sempre cura.

Il fabbisogno nutrizionale di un Pastore Tedesco è influenzato dal tipo di vita che conduce. Un cane adulto molto attivo necessita di un fabbisogno calorico che va dalle 1740 alle 2100 kcal giornaliere. Al contrario invece, un esemplare poco attivo o anziano, ha bisogno dalle 1272 alle 1540 kcal al giorno.

Bisogna ricordare che questa razza è predisposta geneticamente a patologie articolari come la displasia dell’anca e del gomito, ecco perchè le crocchette Amusi sono arricchite con glucosamina e condroitin solfato, due componenti nutrizionali che aiutano al mantenimento della salute della cartilagine articolare.

Sono ricche di Omega 3 e Omega 6 che aiutano a garantire un pelo lucente, in combinazione con taurina e carnitina. A differenza di altre razze, il Pastore Tedesco ama variare il cibo di frequente, ecco spiegato il motivo per cui i croccantini Amusi risultano essere particolarmente saporiti, rappresentando così un grande vantaggio.