Premio Artistico Letterario Internazionale “Scriptura” 2023: il 5 maggio la cerimonia di premiazione dei vincitori presso il Museo Storico Archeologico di Nola

Venerdì 5 maggio, presso il Museo Storico Archeologico di Nola, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Artistico Letterario Internazionale “Scriptura”, ideato e curato dalla professoressa Anna Bruno.

L’edizione 2023 del Premio ha visto la partecipazione di oltre 580 poeti e scrittori giovani, adulti, italiani, svizzeri, francesi, tedeschi, albanesi, cileni, spagnoli, candesi, brasiliani che, con le proprie opere indite, hanno risposto al bando articolato in ventuno sezioni.

«Sollecitare forme di scrittura diverse per dare voce ai pensieri più eterogenei dell’uomo di oggi: questo lo scopo del premio – spiega Anna Bruno. L’ampia adesione, l’entusiasmante contributo degli istituti scolastici, la collaborazione con vari enti culturali e la professionalità della giuria, rendono il Premio Scriptura uno degli appuntamenti culturali più vivaci e attesi dell’intero territorio».

Oltre sessanta i premi che saranno consegnati durante la cerimonia del 5 maggio organizzata in collaborazione con l’Associazione Meridies, la Pro Loco Nola Città d’Arte e il Museo Storico Archeologico.

Accanto alle opere inedite, per questa edizione, saranno premiati: la scrittrice Amalia Mancini per l’opera “Emozioni private. Lucio Battisti. Una biografia psicologica” e gli scrittori: Claudio Mazzarese Fardella Mungivera per l’opera “Il virus della corruzione”; Pasquale Gerardo Santella per l’opera “Pier Paolo Pasolini. Gli occhiali di un intellettuale”; Antonio Masullo per il suo impegno come Divulgatore del Valore della Memoria.

La maratona di premiazione, presentata da Maura Tronci e Giovanni De Filippis e allietata dal maestro Antonio Marotta, avrà inizio alle 16.00 con le sezioni giovani e proseguirà alle 17.30 con le sezioni dedicate agli adulti. Ai vincitori andranno opere realizzata dagli artisti Adalgisa Chiaravalle, Federica Orlandino, Prisco De Vivo e dell’architetto Gimmi Devastato.

Durante la cerimonia, inoltre, sarà presentata l’Antologia del Premio e delle sillogi vincitrici di poesie e racconti (Quaderni letterari della Collana Scriptura IOD edizioni), che hanno lo scopo di far conoscere su ampia scala quanto prodotto dai vincitori.

Il premio si avvale della collaborazione di: Aurora Cultura, il Gruppo di lettura “Leggimi forte”, la casa editrice IOD, il Progetto Nanoracconti – Opera Indomita Scriptura, Circolo Letterario Anastasiano, Falegnameria dell’attore, incostieraamalfitana.it, Festa del Libro in Mediterraneo.