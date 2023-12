Aiello del Sabato (AV) ottiene un Finanziamento per il Progetto “Mangiaplastica”: Nuovi Eco-Compattatori per il Riciclo delle Bottiglie in PET

Il Comune di Aiello del Sabato ha ottenuto un finanziamento di 29mila e 977 euro da parte del Ministero della Transizione Ecologica per l’installazione di un dispositivo “Mangiaplastica” che sarà collocato, nei prossimi mesi, in un luogo fruibile da tutti i cittadini e a servizio del territorio.

Il Programma Mangiaplastica – spiega il sindaco Sebastiano GAETA – è un progetto sperimentale del Ministero, riservato ai Comuni, per l’acquisto e l’installazione di eco-compattatori in grado di selezionare le bottiglie in PET, ridurne il volume e – in definitiva – favorire il loro riciclo. I fondi ottenuti consentiranno l’acquisto di un eco-compattatore, che offrirà la possibilità di conferire bottiglie per bevande in Pet (quelle comunemente usate in commercio) in maniera differenziata. Ciò consentirà una sostanziale e considerevole riduzione dei volumi dei rifiuti, permetterà il contenimento della produzione di rifiuti in plastica e favorirà la raccolta selettiva oltre a migliorare l’intercettazione e il riciclo della plastica.

“E’ un altro tassello sul percorso di sensibilizzazione e formazione maggiore verso la necessità di sostenere la raccolta differenziata per ampliare un vero sistema di economia circolare”, ha concluso il Sindaco.