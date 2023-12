Fismic-Stellantis: confermata crescita e sicurezza

A Pratola Serra ieri è stata vissuta una giornata importante. La fabbrica più grande ed importante dell’Irpinia ha aperto le porte al mondo economico, Industriale e Sociale, presentando un protocollo sulla sicurezza che può diventare un modello per migliorare la condizioni dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Questa mattina nella Sede Provinciale della Fismic/Confsal di Avellino il Segretario Generale Giuseppe Zaolino ha riunito i 5 delegati Fismic di Stellantis per fare un’analisi della prospettiva produttiva ed occupazionale della fabbrica di Pratola Serra.

Attenzione maniacale alla sicurezza e conferma delle prospettive occupazionali dichiara Zaolino, sono le certezze che la Direzione della ex FMA ha voluto rassicurare i 1600 dipendenti e l’Irpinia tutta.

Noi immaginiamo che il prossimo anno, come da numeri certificati dalla Direzione Aziendale, possa essere l’anno del superamento definitivo della crisi iniziata nel 2008 è stato prolungato il contratto di solidarietà fino al 31/12/2024 per accompagnare la salita produttiva che ci sarà nel secondo semestre del 2024.

La previsione per il prossimo anno nella fabbrica di Pratola Serra è di produrre 400.000 motori 100.000 in più rispetto all’anno 2023.

La crescita continuerà negli anni 2025 e 26 raggiungendo la cifra record di 630.000 motori

E’ un orgoglio per l’Irpinia, conclude Zaolino, sapere che Stellantis ha scelto Pratola Serra come unico stabilimento a livello mondiale per la produzione di motori di ultima generazione (Euro 7 EVO) per essere alloggiati non solo sui veicoli commerciali ma anche per alcuni modelli del settore auto del gruppo.