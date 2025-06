Aiello del Sabato (AV) – Celebrazioni per l’ottantesimo del Gruppo Scout Avellino 1.

Sabato 7 giugno la Base Scout “Gianni Sabatino” di Aiello del Sabato ospiterà un evento di grande importanza per lo scoutismo irpino: le celebrazioni in onore dell’ottantesimo compleanno del Gruppo Scout AGESCI Avellino 1. Durante la giornata, a partire dalle 16:00, sarà possibile vivere autentiche esperienze scout, all’insegna di ricordi, divertimento e natura. Le attività termineranno nelle ore serali, non prima dell’immancabile “fuoco di bivacco”. L’Avellino 1, il gruppo più antico della provincia, nacque il 10 marzo 1945 per volere del capo Elio Buontempo e dell’Assistente Ecclesiastico Pasquale Venezia, futuro vescovo di Avellino. I due, in un’Italia ancora dilaniata dalla guerra, accolsero 7 “lupetti”, 21 “esploratori” e 8 “pionieri”, dando inizio a un percorso che a distanza di 80 anni continua la propria missione educativa presso la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria ad Avellino. Ad oggi, la storia dell’Avellino 1 si inserisce in quella dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (AGESCI), movimento che vanta circa 180.000 iscritti in tutta Italia.

(Andrea Squittieri)