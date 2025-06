Il Viaggio al Tesoro torna a Benevento il 7 Giugno: un’avventura spettacolare nel centro storico

Dopo i successi nelle principali città campane, VeniVerso torna per la seconda volta con il Viaggio al Tesoro nella città di Benevento.

Benevento, 30 Maggio 2024 – Il Viaggio al Tesoro di VeniVerso torna a Benevento il prossimo 7 Giugno 2024, regalando alla città un’esperienza di gioco straordinaria. L’evento, patrocinato dal Comune di Benevento, consiste in un vero e proprio viaggio per le vie del centro storico: squadre da 3 a 5 partecipanti si sfideranno nella risoluzione di enigmi, rebus, quiz e giochi di ogni genere, alla ricerca del Tesoro nascosto.

Il Viaggio prenderà il via alle 21:00 dalla Villa Comunale, punto di partenza per un percorso affascinante tra i vicoli più suggestivi del centro storico di Benevento, tra monumenti intrisi di storia e misteriosi enigmi da risolvere. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla magia della città, vivendo un’avventura emozionante e ricca di sorprese. Come sempre, i premi in palio sostengono le realtà locali e renderanno l’esperienza ancora più entusiasmante, tra ricchi bottini e cotillon da conquistare.

“Il Viaggio al Tesoro di VeniVerso è la prima esperienza urban tra le strade di Benevento. La città diventerà, la sera del 7 giugno, un palcoscenico di divertimento, cooperazione e competizione sana,” ha dichiarato Vincenzo Martino, ideatore di VeniVerso. “Vogliamo coinvolgere la comunità, valorizzando i giovani di Benevento e del Sannio, anche grazie al supporto del Coordinamento Forum Giovani, del Fai Giovani di Benevento e di altre realtà associative e commerciali della città. Siamo sicuri che attraverso l’esperienza ludica che stimolerà l’interazione, il gioco di squadra e il sano agonismo, i partecipanti saranno immersi in un’esperienza attiva, con attività di gruppo, creando un ambiente inclusivo e contrastando la solitudine.”

Sarà aperta anche l’iscrizione singola: chi non ha una squadra e vuole partecipare può farlo acquistando il biglietto che porterà all’assegnazione in una squadra di nuovi amici.