Grottaminarda, asfaltature al traguardo: ora si interviene nelle aree rurali

Proseguono senza sosta gli interventi per il miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana a Grottaminarda. In queste settimane, il rifacimento del manto stradale nel centro cittadino è ormai in fase di completamento, mentre sono in corso lavori mirati anche nelle zone di campagna, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, funzionalità e decoro.

L’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la Provincia di Avellino e Rete Ferroviaria Italiana, ha coordinato gli interventi su diverse arterie strategiche, tra cui via Nazionale Baronia, via Tratturo, via Fontanelle e via Ponticelli. La nuova asfaltatura rappresenta un passo importante per migliorare la percorribilità e ridurre i rischi legati al degrado del manto stradale.

Parallelamente, le squadre comunali di manutenzione, supportate dalle unità del Progetto Gol, sono impegnate nella pulizia delle cunette e delle pertinenze lungo numerose strade rurali. Un lavoro fondamentale per il corretto deflusso delle acque piovane e la tutela delle carreggiate, spesso soggette a dissesti.

In più punti del territorio, la squadra incaricata dalla Provincia ha provveduto al ripristino o alla realizzazione ex novo della segnaletica orizzontale, soprattutto agli incroci, incrementando così il livello di sicurezza per automobilisti e pedoni.

Determinante, infine, il contributo della Polizia Municipale, presente nei nodi più sensibili per regolare la viabilità durante gli interventi e limitare i disagi alla circolazione.

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda invita cittadini e automobilisti alla massima collaborazione, chiedendo comprensione per i disagi temporanei legati ai lavori, necessari per consegnare alla comunità una rete stradale più efficiente e sicura.