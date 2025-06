Afragola, arrestato noto psicologo: è accusato di abusi sessuali su pazienti

AFRAGOLA – Un noto psicologo del territorio è stato arrestato nella serata di ieri con l’accusa di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di alcune sue pazienti. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Afragola su mandato della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha coordinato le indagini.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi si sarebbero verificati durante le sedute terapeutiche nello studio professionale del professionista. Le indagini, avviate dopo alcune denunce circostanziate, hanno portato alla raccolta di elementi considerati gravi, tra cui registrazioni audio e video che documenterebbero episodi di natura sessuale consumati nel contesto del rapporto terapeutico.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare e trasferito in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. Il quadro accusatorio, ritenuto solido dagli investigatori, potrebbe allargarsi ulteriormente: sono in corso accertamenti per verificare l’esistenza di altre possibili vittime.

La notizia ha suscitato profondo sconcerto nella comunità afragolese, dove lo psicologo era conosciuto da tempo per la sua attività professionale e per la partecipazione a iniziative nel campo della salute mentale.

La Procura invita eventuali testimoni o altre persone coinvolte a collaborare con le forze dell’ordine. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.