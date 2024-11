Affidamento dell’Area Parco San Pietro di Avella: Conclusa la Procedura con l’aggiudicazione definitiva

Si è conclusa la procedura di affidamento dell’area denominata Parco San Pietro, con l’aggiudicazione definitiva in favore dell’associazione culturale A.P.S. I Rami del Melo, situata in Piazza Municipio 1 ad Avella. Il Comune di Avella, attraverso l’Ufficio Tecnico e con il supporto dell’Amministrazione comunale, ha portato a termine il processo di assegnazione in conformità con le norme di legge e in linea con il regolamento comunale per la gestione delle aree pubbliche.

La procedura di gara è stata avviata per garantire la gestione e la manutenzione del Parco San Pietro mediante una concessione di utilizzo. Con Determina n. 341 del 1 ottobre 2024, il Responsabile del Servizio, l’architetto Pasquale Maiella, ha ufficializzato l’aggiudicazione in seguito alla valutazione dell’unica offerta pervenuta. A.P.S. I Rami del Melo ha proposto un’offerta ritenuta economicamente vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti nel bando, e si è impegnata a realizzare migliorie nell’area, offrendo un canone annuo di €600 più IVA, come indicato nei documenti di gara.

La procedura di affidamento è stata pubblicata ufficialmente e si è svolta in trasparenza, con l’uso della piattaforma di e-procurement per garantire l’accesso a tutte le informazioni necessarie. Nonostante l’interesse manifestato da più parti, solo l’associazione A.P.S. I Rami del Melo ha presentato una proposta conforme, risultando così l’unico partecipante. La Commissione di gara, dopo aver esaminato l’offerta e verificato la conformità dei documenti, ha approvato il progetto, valutando positivamente le condizioni economiche e tecniche proposte per la gestione del parco.

L’intera procedura si è svolta sotto la supervisione e l’approvazione del Consiglio Comunale di Avella e degli organi responsabili dell’Ente, garantendo la regolarità e trasparenza dell’affidamento. Sono stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa e la decisione è stata presa nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi pubblici.

Con l’assegnazione definitiva, A.P.S. I Rami del Melo si impegnerà a gestire il Parco San Pietro per il prossimo periodo, garantendo la manutenzione e l’arricchimento dell’area verde, preziosa per la comunità di Avella. Il responsabile dell’ufficio tecnico, l’architetto Pasquale Maiella, ha firmato la determina e assicurato la copertura finanziaria necessaria, con l’obiettivo di avviare le attività e i miglioramenti promessi nei tempi previsti. L’affidamento rappresenta un passo importante per la valorizzazione del patrimonio pubblico e per l’offerta di spazi curati e accessibili alla cittadinanza.

Con questa aggiudicazione, il Comune di Avella riafferma il proprio impegno verso il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, coinvolgendo attivamente realtà associative locali e promuovendo la partecipazione civica nella gestione del territorio.