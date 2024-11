Avella celebra il 4 Novembre: Omaggio ai Caduti e alle Forze Armate. Video

La comunità di Avella si è riunita oggi per commemorare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rendendo omaggio ai caduti e celebrando i valori di solidarietà e patriottismo. La cerimonia è stata organizzata dalla sezione locale dei reduci di guerra, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Biancardi, che ha fortemente sostenuto questa iniziativa in onore delle forze armate e dei concittadini che hanno sacrificato la vita per la patria.

La mattinata è iniziata con la Santa Messa celebrata da don Giuseppe Parisi , poi il tributo ai caduti, segnato dalla deposizione di un fiore sulle lapidi sparse per il paese, un segno di rispetto per coloro che, in tempi di guerra, hanno dato la propria vita per difendere la nazione. La presenza del sindaco, delle autorità locali e dei cittadini ha conferito all’evento un profondo senso di unità e partecipazione.

Successivamente, il corteo ha attraversato le vie del paese fino a piazza Convento, dove sorge il monumento dedicato ai caduti. Qui, il momento culminante della celebrazione: la banda musicale ha intonato l’inno nazionale, creando un’atmosfera solenne e toccante, che ha coinvolto i presenti in un minuto di raccoglimento e rispetto. Le note dell’inno hanno risuonato nella piazza, evocando un senso di gratitudine e appartenenza condiviso da tutti i partecipanti.

La giornata si è conclusa con un pensiero di speranza e di pace per le generazioni future, affinché possano vivere in un mondo libero e coeso. L’evento del 4 novembre ad Avella si riconferma così come un appuntamento annuale, un simbolo di rispetto per le forze armate e un invito alla comunità a non dimenticare i sacrifici compiuti per la libertà e la sicurezza del Paese.