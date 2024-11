Campagna di Sensibilizzazione contro la Violenza sulle Donne: La I.H.R.C. Lancia il Suo Appello in Vista del 25 Novembre

In prossimità del 25 Novembre la I.H.R.C. lancia la Campagna di Sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

La delegazione Italiana della Commissione Internazionale dei Diritti Umani, coordinata in Italia dal Cav. Pietro Sicurelli ha delegato il Signor. Giovanni Esposito delegato per la Provincia di Avellino a diffondere il presente comunicato nel suo territorio di appartenenza con il motto:” Lotta per i tuoi diritti”.

Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare tutta la popolazione e in particolare i giovani, a non rimanere indifferenti laddove dovessero riscontrare fenomeni di violenza.

Di qui il monito ai cittadini a denunciare alle Autorità qualunque fenomeno di violenza.