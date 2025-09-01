In una notte silenziosa a Montoro, una bomba carta colpisce la farmacia di Borgo

MONTORO — Una forte esplosione ha squarciato il silenzio notturno nella frazione Borgo di Montoro, in provincia di Avellino. L’ordigno artigianale, una bomba carta, è stato piazzato davanti alla serranda della farmacia del quartiere. L’esplosione ha causato danni visibili alla struttura, ma non si registrano feriti.

L’episodio, avvenuto nelle ore notturne, è al centro delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno immediatamente acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L’obiettivo è risalire agli autori del gesto e ricostruire i motivi che hanno portato all’attacco.

Non è ancora chiaro se si tratti di un atto intimidatorio mirato o di un gesto isolato. Le autorità locali non escludono alcuna pista e stanno valutando i collegamenti con altri episodi che, negli ultimi anni, hanno segnato la cronaca di piccoli centri dell’Irpinia.

L’attentato colpisce al cuore un presidio fondamentale per la comunità: la farmacia di Borgo, punto di riferimento per servizi sanitari e farmaceutici in un territorio periferico. Il clima che si respira oggi tra i cittadini è di preoccupazione e di attesa, in attesa che le indagini facciano chiarezza.

Per ora resta l’immagine di una serranda piegata dall’esplosione, simbolo fragile di una notte che ha interrotto la quiete di un paese e sollevato nuove domande sulla sicurezza nelle comunità locali.