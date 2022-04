Acerra: minaccia i passanti con una pistola. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietrabianca ad Acerra sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno segnalato la presenza di un uomo armato che minacciava gli automobilisti in transito.

I poliziotti, lungo la stessa strada, hanno rintracciato l’uomo e, dopo avergli intimato l’alt, lo hanno bloccato dopo una colluttazione e trovandolo in possesso anche di un coltello privo di lama della lunghezza di 14 cm e di alcuni documenti risultati intestati ad un’altra persona.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che il fucile era in realtà un bastone di legno ricoperto di nastro isolante, mentre la pistola era inutilizzabile poiché aveva la canna completamente otturata.

M.E., 34enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni personali, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

