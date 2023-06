A16. Tragico incidente, bus finisce in una scarpata. Un morto e 14 feriti. Coinvolte anche 5 auto

Ancora un tragico incidente che riporta alla mente il tragico volo del bus sul viadotto di Aqualonga di alcuni anni fa che causò la morte di 40 persone. Questa volta il tragico incidente è avvenuto nel territorio di Vallesaccarda sull’A16 direzione Napoli, erano le 4,00 di oggi domenica 4 giugno 2023, quando un incidente autostradale che ha visto coinvolto diversi veicoli e un pullman che trasportava 38 passeggeri e 2 autisti. Coinvolti 5 veicoli oltre al bus che dopo l’impatto è finito in una scarpata. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi sul posto ambulanze da tutta la provincia per soccorrere i numerosi feriti, ed un eliambulanza. I feriti sono stati trasportati nei vari ospedali tra Avellino, Benevento, Ariano e in altri nosocomi, qualcuno in gravi condizioni. Fino ad ora si conta una vittima recuperata dai Vigili del Fuoco ma non si esclude che sotto al bus possano esserci altri corpi. Sono in corso le azioni di recupero dei mezzi sul posto le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica del grave incidente. Inoltre allestito un “centro d’accoglienza” a Grottaminarda per tutte le persone coinvolte nell’incidente. Seguiranno aggiornamenti