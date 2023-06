A16. Recuperato il bus, il bilancio rimane fermo ad un decesso e 14 feriti

I vigili del fuoco di Avellino alle ore 4:00 della notte appena trascorsa sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli- Canosa nel tratto in direzione Napoli nel territorio del comune di Vallesaccarda al km 101 per un incidente stradale che ha visto coinvolte cinque autovetture e un autobus il quale si è ribaltato ed è finito al di sotto di una scarpata. Il pullman diretto a Roma, proveniente da Lecce si è schiantato contro alcune auto già incidentate lungo l’16 Napoli-Canosa tra Vallata e Vallesaccarda in direzione Napoli con a bordo extracomunitari, uno di questi deceduto. A bordo del bus vi erano 38 persone e due autisti. Recuperata una persona deceduta e 14 persone ferite che sono state affidate ai sanitari del 118 delle molteplici ambulanze intervenute sul posto e trasportati presso vari ospedali tra Avellino – Benevento ed Ariano Irpino. Cinque le squadre che stanno operando sul posto tre da Avellino due dal distaccamento di Grottaminarda uno dal distaccamento di Bisaccia. Il bus è stato recuperato e riportato sulla carreggiata per essere messo in sicurezza ed esplorare il suo interno al fine di verificare se ci sono ulteriori persone coinvolte con esito negativo anche la scarpata è stata verificata e non si sono rinvenute ulteriore persone coinvolte al momento si stanno recuperando i bagagli delle persone e mettendo in sicurezza lo scenario.