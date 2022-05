A16. Paura in galleria, va a fuoco autotreno di generi alimentari. Autostrada chiusa

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13’00 di oggi 11 maggio, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 60,400 in direzione Napoli, all’interno della galleria di Montemiletto, per un incendio che ha visto coinvolto un autotreno che trasportava generi alimentari. Durante la marcia, l’autista, un uomo di 26 anni originario di Massa Di Somma in provincia di Napoli, accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal semirimorchio, ha avuto la prontezza di riflessi di accostare, scendere e sganciare la motrice, portandola fuori dalla galleria appena in tempo. La sala operativa del Comando di via Zigarelli, una volta ricevuta la richiesta di soccorso ha immediatamente inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda, seguita da altre due squadre dalla sede centrale e un’autobotte dal Comando di Benevento. Questo tempestivo intervento ha permesso di iniziare l’opera di spegnimento delle fiamme che hanno avvolto l’intero semirimorchio, portando all’esterno del tunnel un’autocisterna di gasolio che era in transito in quel momento, evitando così ulteriori rischi. Una volta spente le fiamme, si è reso necessario far intervenire dei mezzi di movimento terra per sgomberare la carreggiata dai resti del pesante automezzo. Non si sono registrate persone coinvolte, durante le operazioni di soccorso entrambe le carreggiate sono rimaste chiuse al traffico, con gravi conseguenze sull’importante arteria stradale che collega la Campania alla Puglia.

