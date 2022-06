A16. Fiamme sul tratto Avellino Ovest -Baiano. Pullman in fiamme passeggeri sulla rete autostradale

Un violento incendio sta causando disagi sul tratto autostradale dell’A16 tra Avellino Ovest e Baiano, subito dopo l’uscita dalla galleria, dove un pullman di linea ha preso fuoco costringendo i passeggeri a mettersi in salvo lungo là carreggiata. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Tratto chiuso al traffico si circola su una corsia. Il mezzo è andato completamente distrutto facendo alzare un lunga scia di fumo lungo tutta la zona. Durante l’incendio si sono avvertiti numerosi scoppi che hanno procurato non pochi problemi alla circolazione. Non si registrano per il momento feriti.

adsense – Responsive – Post Articolo