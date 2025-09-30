“30 settembre 2001: se famo er 3-3 vengo sotto a curva – 24 anni fa la corsa di Mazzone”

Il 30 settembre 2001 lo stadio “Rigamonti” di Brescia fu teatro di una delle immagini più iconiche del calcio italiano. Si giocava il derby lombardo contro l’Atalanta, una sfida sempre accesa, e il Brescia di Carlo Mazzone si trovava sotto 3-1 all’intervallo.

In campo, però, c’era Roberto Baggio, capace di cambiare le sorti di qualsiasi partita. Nella ripresa prima accorciò le distanze con il 3-2, poi allo scadere firmò il pareggio che fece esplodere l’intero stadio. A quel punto, l’allenatore romano mantenne la promessa fatta tra sé e sé: «Se famo er 3-3, vengo sotto a curva!». E così Carletto partì in una corsa sfrenata lungo la fascia, dirigendosi verso la curva nerazzurra che lo aveva bersagliato per tutta la gara.

Fu un gesto istintivo, genuino e liberatorio. Una scena che travalicò i confini del campo di calcio e divenne patrimonio collettivo: la fotografia di un uomo vero, sanguigno, capace di incarnare tutta la passione popolare del pallone.

Carlo Mazzone ci ha lasciati il 19 agosto 2023, ad Ascoli Piceno, la città che lo aveva adottato come seconda casa. Con lui se ne è andato non solo l’allenatore con più panchine della Serie A (792), ma soprattutto un simbolo di autenticità, ironia e amore per il calcio.

Oggi, a distanza di anni, quella corsa resta impressa nella memoria come un’istantanea immortale. Non è solo il ricordo di un derby pareggiato, ma l’eredità di un uomo che ha saputo vivere e trasmettere il calcio con la stessa passione con cui lo viveva la gente sugli spalti.

Carletto resterà per sempre “er sor Magara”, il tecnico di quartiere diventato leggenda.

Tabellino

Serie A – 30 settembre 2001 – Stadio Rigamonti (Brescia)

Brescia – Atalanta 3-3

Marcatori: 24’, 75’ e 90’ Baggio (B); 27’ Sala (A), 29’ Doni (A), 45’ Comandini (A).

BRESCIA: Castellazzi; Petruzzi, Calori, Mero (46’ Dainelli), Sussi; Giunti, E. Filippini, A. Filippini (73’ Yllana), Esposito (46’ Schopp); Baggio, Tare.

All.: Mazzone

ATALANTA: Taibi; Bellini, Paganin, Zauri, Carrera; Sala (50’ Rinaldi), Berretta, Zenoni; Doni (83’ Rustico); Saudati, Comandini (86’ Colombo).

All.: Vavassori