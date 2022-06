VISCIANO. A Montevergine per rendere omaggio a Mamma Schiavone.

di Nicola Valeri.

Si è tenuto il tradizionale pellegrinaggio a piedi con il ritorno in pullman sul Monte Partenio dove è situato il famosissimo Santuario di Montevergine. La comunità di Visciano ha voluto rendere omaggio alla Vergine Schiavone anche quest’anno guidati da Padre Simone Baggio e Padre Domenico La Manna con la Protezione Civile ATAPC coordinata da Gioacchino Iovino. Un programma organizzato in cui c’è la Santa Messa nel Santuario all’arrivo e il cosiddetto pranzo all’aperto a sacco subito dopo. Una tradizione iniziata alcuni anni fa dal Servo di Dio Padre Arturo D’Onofrio per rendere omaggio alla Madonna.

