U.S. Avellino. I convocati per la trasferta a Padova di stasera

In vista del match tra Padova ed Avellino, valido per la sesta giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;

Difensori2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;

Centrocampisti6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 39 Besaggio;

Attaccanti10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne.

REPORT

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Cosimo Patierno è sotto attento monitoraggio dei parametri rispetto alla severa infezione virale avuta. Le sue condizioni sono in miglioramento. Ha iniziato un leggero lavoro in palestra.

Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo.

Dimitrios Sounas è in via di recupero rispetto alla lesione di basso grado all’adduttore destro.

Gennaro Tutino: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra.