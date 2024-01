100 DI QUESTI GIORNI. Avella, compie 70 anni Luciano Napolitano

Avella celebra oggi una figura iconica della comunità: Luciano Napolitano, noto affettuosamente come “Il Macellaio di Largo Cattaneo”, compie 70 anni. Questo anniversario segna non solo il passare del tempo ma anche decenni di dedizione e passione nel mondo della macelleria.

Fino a qualche anno fa, Luciano ha gestito con maestria la sua macelleria, situata nel cuore di Avella, in Largo Cattaneo. Conosciuto per la sua abilità nell’arte della carne e per la sua gentilezza senza pari, Luciano ha costruito un legame speciale con la sua clientela, diventando una figura di riferimento nella comunità.

Tuttavia, Luciano è molto più di un ex-macellaio. È un padre amorevole e un marito devoto. Oggi, i suoi figli si uniscono alla comunità nel celebrare questo importante traguardo. Attraverso una serie di festeggiamenti organizzati con cura, hanno reso omaggio al patriarca della famiglia Napolitano, riconoscendo la sua straordinaria dedizione sia alla sua professione che alla sua famiglia.

Gli auguri speciali sono da parte dei nipoti e figli: “Auguri a papà, il macellaio più straordinario che Avella abbia mai conosciuto! I tuoi tagli di carne sono solo superati dalla tua generosità e amore. Grazie per essere il nostro faro e la nostra fonte di ispirazione. Buon compleanno, papà!”. La comunità di Avella si unisce agli auguri, riconoscendo la significativa influenza positiva che Luciano Napolitano ha avuto nel corso degli anni.

Mentre Luciano taglia il nastro del suo settantesimo compleanno, la sua eredità continua a crescere, fatta di gesti gentili, consigli sull’arte della carne e, soprattutto, di amore. La comunità di Avella celebra non solo un compleanno, ma un’icona che ha plasmato il tessuto sociale del paese con la sua dedizione e il suo spirito caloroso. Auguri a Luciano Napolitano, l’ex-macellaio di Avella, che continua a incarnare il vero spirito della comunità.