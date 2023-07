MASTERPLAN VALLE UFITA: Il sindaco di Grottaminarda nominato responsabile del coordinamento tecnico

«Riprenderò con impegno maggiore insieme ai Sindaci, ai Sindacati, alle Amministrazioni, a Confindustria e ASI, il lavoro iniziato con grande condivisione per la Stazione Hirpinia, per la Piattaforma Logistica, per i Ristori ai comuni, per la Zona Zes (a quando il Decreto promesso per i 26 milioni di Euro?), per la Lioni/Contursi che forse finalmente proseguirà. Un ringraziamento speciale al Governatore Vincenzo De Luca, ai Consiglieri e Assessori Regionali che hanno definito quanto promesso per il territorio».

Commenta così con grande soddisfazione e senso di responsabilità, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, le disposizioni della Giunta Regionale della Campania alla Direzione Generale per il Governo del Territorio e all’Assessore per il Governo del Territorio e l’Urbanistica, per l’Istituzione del Comitato di indirizzo e del Comitato di coordinamento tecnico del “Masterplan della Valle dell’Ufita” (DGR n. 148/2023) che vedono in prima linea anche la sua figura per un’importante nomina.



«Con riferimento al Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 maggio 2023, concernente il Masterplan della Valle dell’Ufita – si legge nel documento a firma Vincenzo De Luca – al fine di dare attuazione al punto 4. della Deliberazione di Giunta regionale n. 148 del 21 marzo 2023, si chiede a Codesta Direzione di svolgere, con cortese sollecitudine, l’istruttoria finalizzata alla proposta di Decreto Presidenziale concernente la costituzione del Comitato di indirizzo e del Comitato di coordinamento tecnico, i cui compiti sono individuati dall’art. 3 del Protocollo di Intesa citato, disponendo come di seguito indicato:

– Comitato di Indirizzo, composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, di ciascuna delle Amministrazioni firmatarie dell’area target e da un rappresentante unico dei Comuni dell’area buffer dagli stessi indicato – Responsabile: avv. Enrico Franza, Sindaco p.t. del Comune di Ariano Irpino;

– Comitato di coordinamento tecnico, composto da personale tecnico individuato da ciascun componente del Comitato di Indirizzo per la redazione di un Masterplan della Valle dell’Ufita – Responsabile: dott. Marcantonio Spera, Sindaco p.t. del Comune di Grottaminarda».