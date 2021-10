GROTTAMINARDA. Selezione pubblica per il nuovo comandante di polizia municipale.

Il Comune di Grottaminarda ha indetto una nuova selezione pubblica per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, con incarico a contratto, di un Responsabile di Settore (Comandante) del Servizio “Polizia Locale”.

Tra i vari requisiti previsti per l’ammissione alla selezione è richiesto quale titolo di studio la Laurea magistrale o triennale in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze economico aziendali o scienze delle pubbliche amministrazioni o equipollenti;

essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale per aver svolto attività presso servizi o corpi di polizia locale o presso altri corpi militari o forze di polizia con esperienza acquisita per almeno un triennio, oppure di aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dal possesso di abilitazioni professionali con attinenza alle funzioni da espletare, formazione specifica attinente al profilo professionale oggetto di selezione, da pubblicazioni scientifiche etc.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta semplice utilizzando l’apposito modello allegato all’avviso, +sottoscritta e corredata degli allegati prescritti, dovrà pervenire al Comune di Grottaminarda entro il giorno 15 novembre 2021 o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it.

Una Commissione Tecnica valuterà i curricula pervenuti. Potrà sottoporre i candidati a colloqui preliminari volti a valutare l’esperienza e le qualità professionali, la capacità relazionale e di gestione del personale, la capacità di comprensione e di risoluzione dei problemi e l’orientamento al risultato. In particolare verrà valutata e verificata l’attitudine ad organizzare, gestire e dirigere il Settore di cui dovrà essere Responsabile.

Il candidato scelto sarà invitato a prendere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso, e assunto in prova per un periodo di sei mesi.

In pratica il Comune di Grottaminarda ricerca una figura con grandi capacità relazionali e di “problem solving”, che sappia attraverso le proprie funzioni concretizzare obbiettivi specifici e risultati di cui bisognerà dar conto attraverso l’Organismo indipendente di valutazione e all’Amministrazione comunale. Una figura importante all’interno dell’Ente, un responsabile di settore ma che sia disponibile anche ad assumere una certa funzionalità di gestione ed operatività quotidiana.

Le competenze funzionali richieste sono: Polizia giudiziaria di iniziativa e delegata; – procedure sanzionatorie, contenzioso, servizi di piantone; – infortunistica stradale, servizi auto e moto montati e di pronto intervento; – polizia commerciale, polizia edilizia e contrasto degrado urbano, polizia ambientale; – controllo e presidio del territorio; – viabilità; – occupazione suolo pubblico; – vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali; – vigilanza sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico; – prestazione di opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell’Ente; – polizia tributaria di competenza dell’Ente; – funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; – funzioni di polizia stradale; – coordinamento delle attività di gestione della sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche in collaborazione con le altre Forze di Polizia.

adsense – Responsive – Post Articolo