GROTTAMINARDA. PROGRAMMA GOL: IL 26 SETTEMBRE INCONTRO INFORMATIVO.

Si terrà giovedì 26 settembre, alle ore 15:30, presso la Sala Thomas Menino di Grottaminarda un Incontro informativo sul Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – G.O.L.” Missione 5 – Componente 1 – Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”. Saranno illustrati agli interessati i requisiti necessari per l’acceso al tirocinio di inclusione sociale.

L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda dopo aver aderito al Programma G.O.L. ed aver individuato tramite una manifestazione di interesse il soggetto promotore nel Consorzio di Cooperative Sociali “Mestieri Campania”, passa ora alla fase attuativa.

Il programma prevede tirocini formativi di inclusione sociale che, attraverso la collaborazione con la rete dei servizi territoriali di carattere educativo, sociale, sanitario e di conciliazione, intende offrire ai cittadini che fanno parte di nuclei familiari portatori di bisogni complessi, la concreta possibilità di potersi avvicinare al mondo del lavoro. Come previsto dall’accordo Governo e Regioni, infatti, i tirocini di inclusione, possono essere attivati solamente in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

«Formazione e lavoro sono strettamente connesse – ribadisce la Presidente del Consiglio Comunale, Delegata alla Formazione, Virginia Pascucci – Aderire ad un programma di formazione/lavoro riservato alla propria comunità è sicuramente un modo per crescere non solo professionalmente ma anche personalmente oltre che per migliorare il proprio livello di occupabilità o di transizione occupazionale. Dunque un caloroso invito a partecipare all’incontro del 26 alle persone che rispondono ai requisiti previsti dalla misura».