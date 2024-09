BAIANO. “Radici 3.0”: Al via la terza edizione del progetto presso Villa Santo Stefano

Domenica 6 ottobre alle ore 10:00, presso la comunità tutelare per persone non autosufficienti “Villa Santo Stefano”, avrà inizio la terza edizione del progetto “Radici 3.0″. Un’iniziativa nata nel 2022 dall’idea di Mariagrazia Cava, oggi presidente dell’associazione “Un Mondo Magico”, e dalla dirigente della struttura, la Dottoressa Jolanda Cosenza, con l’obiettivo di offrire un percorso annuale di laboratori ed eventi a favore degli anziani.

Questo progetto rappresenta una sinergia tra varie collaborazioni e figure professionali. Tra i partner principali c’è l’ODV Pater Pan, con il presidente Francesco Spera, noto come il “dottore della risata”, che porta allegria e sollievo agli ospiti della struttura. A lui si affianca il gruppo “M&M Group”, diretto da Nicola Le Donne, attore e animatore di eventi, e “Word Word Animation”, guidata da Antonella La Manna, che arricchisce le giornate degli anziani con momenti di divertimento e socializzazione.

Una delle novità di quest’anno è la partecipazione della pittrice Francesca Sgambato, un’appassionata di manipolazione dell’argilla, che realizzerà diverse sculture durante i laboratori. Questo elemento artistico rende l’edizione 2023 particolarmente speciale, trasformando ogni settimana in un’occasione di creatività e incontro.

Il progetto “Radici 3.0” si sviluppa lungo tutto l’anno, con un programma di attività che culminerà a giugno con una grande kermesse finale. Villa Santo Stefano si distingue per essere l’unica struttura con una progettualità esterna così articolata, che coinvolge esperti del settore in un percorso dedicato alla cura a 360 gradi della terza età.

L’obiettivo di “Radici 3.0” è chiaro: preservare la memoria e la storia rappresentata dagli anziani, risorsa fondamentale per la comunità. Il progetto non si limita a fornire assistenza, ma si propone come un vero e proprio sostegno alle famiglie, promuovendo l’importanza di prendersi cura delle generazioni più anziane, affinché non siano mai abbandonate, ma valorizzate con affetto e dedizione.

“Villa Santo Stefano”, situata in via Paganini 22 a Baiano, invita tutti a partecipare a questa edizione ricca di attività, che conferma l’importanza della terza età come risorsa vitale per il nostro presente e futuro.