Frigento, il 6 settembre il Rosario “sotto le stelle” per il primo anniversario della nuova chiesa

Frigento (AV), 6 settembre 2025 – La comunità parrocchiale di Maria Santissima Immacolata in località Pila ai Piani si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e partecipazione. Sabato 6 settembre, alle ore 20:30, sul sagrato della nuova chiesa, si terrà il Rosario “sotto le stelle”, veglia mariana di preghiera in occasione del primo anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale.

L’iniziativa sarà un’occasione per ringraziare il Signore per l’opera realizzata con il contributo degli eccellentissimi arcivescovi di Sant’Angelo dei Lombardi – Conza – Nusco – Bisaccia: mons. Salvatore Nunnari, mons. Francesco Alfano e mons. Pasquale Cascio.

Durante la preghiera comunitaria, sarà ricordata con gratitudine anche la memoria dei primi parroci che hanno guidato la parrocchia: fr. Alessandro M. Calloni FI, fr. Davide M. Stallone FI, don Alberico Grella e fr. Emidio Cappabianca OFM Cap.

Il Rosario “sotto le stelle” rappresenta dunque non solo un momento di fede e raccoglimento, ma anche un segno tangibile di continuità e riconoscenza verso coloro che hanno contribuito a far crescere la comunità intorno alla chiesa, dedicata alla gloria di Dio e alla Madonna Immacolata.

Un evento definito dagli organizzatori “un’occasione unica e straordinaria”, che invita tutti i fedeli a non mancare.