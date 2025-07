“Matrimonio da podio: Luigi e Maria, i runner di Run For Love, uniti in Comune”. Domani in gara scalata di Montevergine

San Paolo nel suo inno all’amore scrive che “Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’amore non avrà mai fine”. E quello sbocciato tra Luigi e Maria è sicuramente un amore grande, forte, sicuro e che non ha età. E’ un amore nato sulle strade di corsa ed ha avuto l’epilogo più bella nell’ufficio del Sindaco di Arzano dove Luigi Piscopo e Maria Frascadore, i due ranners tesserati per la società Run For Love guidata da presidente Gaetano Brilla, si sono uniti in matrimonio civile. A celebrare il rito è stato il giornalista Nello Fontanella, amico della coppia e delegato dalla prima cittadina di Arzano, Vincenza Cinzia Aruta, che al cospetto dei testimoni Teresa Abbate e Roberta Piscopo, ha sottoscritto l’atto celebrativo dando lettura dei tre principali articoli del codice civile che regolano appunto il matrimonio. E alla richiesta del tradizionale “vuoi tu prendere come tuo sposo la qui presente…” e viceversa, è seguito un si forte e convinto. Il fragoroso applauso dei presenti, e tra questi la prima cittadina di Arzano, ha sciolto la comprensibile emozione. “Questo di Luigi e Maria è un amore profondo e passionale che si è sviluppato proprio come la corsa, che non rappresenta solo un momento per sviluppare attività fisica ma un modo per affrontare e superare insieme le mille difficoltà della vita”, ha detto il celebrante.

Dopo il rito civile, gli sposi hanno festeggiato insieme a familiari ed amici al ristorante “Il Posto Giusto Di Aversa” dove non sono mancati tanti amici e colleghi ranners. Un brevissimo periodo di vacanza sull’Isola Verde e domani Luigi e Maria da marito e moglie affronteranno l’asperità della scalata di Montevergine. Di corsa insieme lungo i sedici chilometri che separano Mercogliano dal Santuario.