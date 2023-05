DISTRETTO RURALE IRPINIA: A GROTTAMINARDA INCONTRO SU RISULTATI E STRATEGIE

Sabato 20 maggio, nella Sala convegni del castello d’Aquino “Incontro di restituzione dei risultati alla popolazione dell’area leader Alta Irpinia- Ufita”, promosso dal Consorzio GAL (Gruppo di Azione Locale) con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Si comincia alle ore 18:00 con il dibattito: “Strategia di sviluppo locale aree interne: Il modello del GAL Irpinia”. Dopo i saluti del Sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera, l’introduzione del Presidente del Consorzio Gal Irpinia, Giovanni Maria Chieffo, gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, di Nicola Giordano, Coordinatore Gal Irpinia, di Salvatore Loffreda, Direttore Coldiretti Campania e di Mario Grasso, Direttore CIA Campania. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Petracca, Presidente VIII Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale della Campania e a Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura Regione Campania. Il tavolo sarà moderato dal giornalista Norberto Vitale.

Alle ore 20:00 poi, “Sensazioni dell’Irpinia interna: Assaggi di tradizioni, sapori di abilità, gusti di natura”.

«Si tratta di un incontro importante – afferma la Presidente Virginia Pascucci, anche nella veste di delegata alle Politiche per l’Agricoltura ed alla Programmazione e Rapporti con il GAL per il Comune di Grottaminarda e quale componente del Tavolo tecnico istituito presso l’VIII Commissione Agricoltura in Regione – non solo per restituire i risultati delle attività del Gal Irpinia in Valle Ufita ma anche per avere notizie e decidere con gli stakeholder che vivono sul territorio le prossime strategie di sviluppo in linea con la visione che si sta delineando con all’arrivo dell’Alta velocità/Alta Capacità e con il Polo logistico. Dunque invitiamo gli addetti ai lavori e la cittadinanza a partecipare».