La scuderia irpina Power Car Competition protagonista della storica Cronoscalata Selva di Fasano con il pilota De Varti

Dopo 13 anni di assenza dalle gare, il pilota Ivan De Varti di Benevento ha deciso di tornare in pista con la scuderia irpina Power Car Competition, partecipando alla 64^ edizione della Coppa Selva di Fasano, valevole per il Campionato italiano di Montagna Aci Sport, incassando un buon risultato.

A bordo di una Renault Clio Rs Light, curata dalla Laudati Corse di Contrada, De Varti ha conquistato il 5° posto della categoria NS 2000 ed il 7° assoluto, su un tracciato in salita di 5,6 chilometri, con pneumatici slick, in una giornata con condizioni meteorologiche avverse, che però non hanno scoraggiato i 50 mila spettatori che hanno seguito l’evento, con la passione di sempre.

La Coppa Selva di Fasano è la più antica Cronoscalata della Puglia ed uno degli appuntamenti motoristici più attesi del settore in Italia, fortemente legata alle tradizioni del territorio, alla quale hanno preso parte, come nelle edizioni passate anche diversi campioni del Motorsport e personaggi del mondo dello spettacolo amatori delle competizioni su quattro ruote.

Quest’anno ospiti d’onore i piloti Giancarlo Fisichella e Alex Caffi e il dirigente sportivo Ferrari, Cesare Fiorio, due volte campione del mondo e quattro volte campione europeo di motonautica. Ai nastri di partenza tra gli oltre 200 piloti, tra le diverse categorie, per il torneo Vip hanno partecipato l’inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione, il pallavolista Luigi Mastrangelo, il karateka campione del mondo, Stefano Maniscalco, l’attore Stefano Masciarelli. Prrsente anche l’attore turco, Can Yaman.