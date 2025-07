50° EDIZIONE “FESTA DELLA CAPPELLUZZA”, PER IL SINDACO «UN’EREDITÀ STORICA DA PRESERVARE»

Prendono il via domani, venerdì 4 luglio, i festeggiamenti civili in onore di Sant’Antonio e Santa Rita nello storico Rione Cappelluzza. Appuntamento particolarmente sentito quest’anno per la ricorrenza del 50° anniversario. Celebrazioni religiose già iniziate ieri con il Triduo di preghiera.

A cura del Comitato Festa Sant’Antonio e Santa Rita, sotto l’egida della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, la tre giorni promuove e valorizza fede cristiana, prodotti tipici della tradizione, spettacoli musicali e soprattutto socialità.

Prologo dei festeggiamenti l’inaugurazione del rifacimento della Piazzetta al di sotto della Cappelluzza a cura del Comune di Grottaminarda, in programma domani, intorno alle 19:30, dopo la Messa.

Si entrerà nel vivo, alle 21:00, con la XXIV “Sagra del cicatiello con il pulieio”, inoltre spezzatino con patate, peperoni, salsiccia e, novità per i cinquant’anni della festa, pasta e fagioli con prosciutto e cotiche; alle ore 21:30 spettacolo musicale della Mimmo Alessandrini Band.

Sabato 5 luglio si comincia alle ore 20:30 con la sagra e alle ore 21:30 Tarantella Montemaranese della “Battista Band” con gruppo di ballo di Antonio Boccella.

Domenica 6 luglio alle 19:00 la Santa Messa presso la Cappelluzza e la solenne Processione per le vie principali del paese; alle ore 21:00 Spettacolo pirotecnico su Piazzale Padre Pio e alle 21:30 il concerto di Povia nel Rione Cappelluzza.

«La Festa della Cappelluzza – afferma il Sindaco, Marcantonio Spera – è un’eredità storica da preservare tra fervore religioso, momenti di preghiera collettiva e tavolate con delizie culinarie locali, semplici ma complesse nel loro valore simbolico e sacrale. Fede, cibo, divertimento, comunione per rafforzare i legami comunitari con la gioia di vivere e il desiderio di immergersi in un teatro culturale che si rinnova ogni anno conservando e perpetuando la sua anima sociale».