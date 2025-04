Quattrozampe in festa al Campania Il 6 aprile incontro con Lica Colò

Al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE) arriva un evento imperdibile per tutti gli amanti degli animali. Il 6 aprile in Piazza Centrale e Piazza Campania appuntamento con Quattrozampe in festa, un’occasione unica per coccolare, divertirsi e apprendere come prendersi cura al meglio dei propri animali domestici.

A partire dalle ore 10.00 in Piazza Centrale, i partecipanti potranno immergersi in un mondo di attività pensate per gli amanti dei cani:

Beauty Time : Un toelettatore esperto sarà a disposizione per offrire preziosi consigli su come mantenere il pelo del tuo amico a quattro zampe sempre al top.

: Un toelettatore esperto sarà a disposizione per offrire preziosi consigli su come mantenere il pelo del tuo amico a quattro zampe sempre al top. Agility Dog : un’attività dinamica che stimola il tuo cane con esercizi fisici divertenti e coinvolgenti.

: un’attività dinamica che stimola il tuo cane con esercizi fisici divertenti e coinvolgenti. Vet Time : un veterinario esperto sarà pronto a rispondere a tutte le domande per garantire il benessere del tuo animale.

: un veterinario esperto sarà pronto a rispondere a tutte le domande per garantire il benessere del tuo animale. Game Training: giochi e trick divertenti, per un pomeriggio all’insegna del divertimento.

Dalle ore 17.00 in Piazza Campania si terrà un incontro speciale con la famosa conduttrice Licia Colò. Sarà l’occasione perfetta per conoscere le associazioni presenti e scoprire come queste realtà si prendono cura del mondo animale. Un momento di riflessione e sensibilizzazione sui temi legati al benessere degli animali.

Inoltre, per rendere l’evento ancora più entusiasmante, scaricando l’App IO&CAMPANIA, puoi ottenere simpatici gadget.

Ma non è tutto! Il 29-30 marzo e il 5 aprile, le hostess del Centro Commerciale Campania ti aspettano per regalarti gadget e sconti esclusivi in vista dell’evento alla Fiera d’Oltremare, in programma il 12 e 13 aprile, dove il Centro Campania sarà presente con uno stand dedicato con tanti gadget e la possibilità di personalizzare la targhetta con il nome del proprio pet. Non perdere questa meravigliosa occasione!

Per aggiornamenti sugli eventi e prossime aperture, visita la sezione Eventi e News sul sito www.campania.com e iscriviti alla newsletter al link www.campania.klepierre.it/registration/it-campania-newsletter-registration/.